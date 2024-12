Genovatoday.it - Incendi, doppio allarme tra Lavagna e Arenzano

Leggi su Genovatoday.it

Vigili del fuoco in azione, nella notte tra la vigilia e il giorno di Natale, per un principio dio in uno scantinato nell'immediato entroterra di.L'intervento, iniziato poco dopo la mezzanotte, è durato circa due ore fortunatamente limitando i danni a una piccola porzione.