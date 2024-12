Fanpage.it - Il treno è in ritardo? Dal 1° gennaio Trenitalia introduce il rimborso automatico: come funziona

Leggi su Fanpage.it

L’indennizzo verrà accreditato sulla carta utilizzata per l’acquisto del biglietto. Sara pari al 25% per i ritardi tra 60 e 119 minuti; del 50% oltre le due ore. Non è dovuto se l’importo è inferiore ai 4 euro.