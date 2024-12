Linkiesta.it - Il miracolo organizzativo del Giubileo è l’opposto del metodo Meloni-Salvini

Le cose funzionano quando non c’è di mezzo Matteoe nemmeno Giorgia. Il– su questo ha scritto benissimo ieri Francesco Bei su Repubblica – è risultato efficace guarda caso senza che vi contribuissero né il ministro delle Infrastrutture né la presidente del Consiglio che poi lunedì erano lì, alla nuova zona pedonalizzata davanti a San Pietro, a farsi belli. Per fare funzionare le cose difficili occorre una collaborazione senza trucchi tra le diverse articolazioni dello Stato, in questo caso in una triangolazione con uno Stato estero come il Vaticano, e governo centrale e Comune di Roma hanno esattamente realizzato un modello di lavoro costruttivo. Il risultato si vede. Il lavoro nella zona di San Pietro è stato clamoroso, ha recato grandi disagi ai romani ma i benefici dovrebbero essere di molto superiori.