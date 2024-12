Ilrestodelcarlino.it - Il cardinale Zuppi: “Il Natale lo trova solo chi affronta le tenebre, chi ha bisogno di luce vera”

Bologna, 25 dicembre 2024 – IlMatteotrascorre la notte ditra via Caracci e via Altabella. In questo chilometro c’è tutta la città, dalla Stazione Centrale alla Cattedrale passando da un quartiere popolare come la Bolognina agli sfarzi del centro. Si parte dalla sala d’attesa dell’Alta Velocità, uno spazio dove soprattutto d’inverno qualche persona senza fissa dimora riesce a nascondersi. “In questo luogo – spiega l’Arcivescovo – dove chi è invisibile resta tale anche per la nostra indifferenza, capiamo cosa siamente il. E’ il momento in cui Gesù con la sua nascita chiama tutti gli uomini attorno a sé e gli dicese non vi dividete troverete la forza per superare insieme le difficoltà. Il Covid ci ha insegnato che davanti alle pandemie non ci si salva da soli, ma che siamo tutti sulla stessa barca.