Liberoquotidiano.it - Gran Sasso, i soccorritori dopo due giorni tornano a valle: vita dei dispersi appesa a un filo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il gruppo di tecnici del Soccorso alpino e altri operatori, che avevano partecipato ai tentativi di recupero dei due alpinistisul, è riuscito finalmente a scendere aessere rimasto bloccato per duein una struttura ricettiva di Campo Imperatore a causa del maltempo. Nonostante le condizioni proibitive in quota, come riportato dal Soccorso alpino, un breve intervallo di vento debole ha permesso il funzionamento della funivia, consentendo così il rientro dei. Le ricerche dei due, che erano rimasti bloccati in cima la domenica sera, riprenderanno appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. Le speranze di trovarli vivi, ora, si fanno ridottissime.