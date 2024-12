Bolognatoday.it - Gli auguri di Natale del cardinale Zuppi, dalla pattuglia dei carabinieri | VIDEO

Leggi su Bolognatoday.it

speciali per i l’Arma deidi Bologna. Anche quest’anno, ilMatteo, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, si è seduto in una delle pattuglie deidel Nucleo radiomobile per fare glidia tutti i militari.