Ilrestodelcarlino.it - Gli auguri del cardinale Zuppi alle forze dell'ordine: il video

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 25 dicembre 2024 – IlMatteoha salutato i rappresentantidopo la Messaa Notte di Natale. Nel cortilea Curia, erano presenti coloro che garantiscono la sicurezza anche nei momenti in cui il restoa città è in festa: Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia locale, i militari’esercito impegnati nell’Operazione strade sicure e i Vigili del fuoco. MESSA DEL CARDIN SAN PIETRO PIUDEL,CAREDEntrato nelle loro vetture di servizio attraverso gli apparecchi radio mobili l’arcivescovo ha voluto portare l’o di un Buon Natale a quanti nelle strade, negli uffici e nelle caserme stavano operando per la sicurezza, esprimendo gratitudine anche per il sacrificioe loro famiglie, talvolta lontane, e auspicando pace e speranza nel futuro, proprio all’inizio del nuovo anno del Giubileo.