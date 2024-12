Veronasera.it - Fondazione Bentegodi, debutti promettenti nella disciplina dei tuffi

Leggi su Veronasera.it

e nuove soddisfazioni per la. Cecilia Bragantini, classe 2006, dopo una carrieragiovanili costellata di medaglie e convocazioni in nazionale, si è affacciata per la prima volta nel circuito senior, gareggiando contro olimpioniche e campionesse europee, nel.