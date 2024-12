Oasport.it - Federica Pellegrini polemica con Ceccon: “Non ti saluta, ha capito che fare il provocatore funziona. E Sinner…”

Leggi su Oasport.it

Thomasaveva dichiarato al Corriere della Sera che per luinon rappresenta “niente”. Il Campione Olimpico dei 100 dorso a Parigi 2024 aveva poi proseguito, parlando della Divina: “Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no“.Sono passati alcuni mesi da queste dichiarazioni e la nuotatrice veneta ha replicato in un’intervista concessa allo stesso quotidiano: “si allena a Verona, nella mia stessa piscina, che porta il nome del mio allenatore. È vero che io e lui ci siamo frequentati poco, avevamo orari diversi, siamo di generazioni diverse, lui sempre con gli occhi sul telefonino, lo saluti e non ti, poi magari non lo saluti una volta e sei quella che se la tira”.