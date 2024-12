Ilpiacenza.it - Ecco chi garantisce sicurezza e soccorso a Natale

Leggi su Ilpiacenza.it

Come ogni anno, anche per questoabbiamo voluto raccogliere in una lunga galleria fotografica tutti gli equipaggi e squadre di forze dell'ordine e soccorritori che hanno prestato servizio la sera della vigilia, la notte e il giorno dia Piacenza e provincia. Una pagina ricca di.