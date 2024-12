Fanpage.it - Dramma della solitudine a Natale, 75enne trovata morta da sola in casa a Palermo: polizia indaga

All'interno dell'appartamento in Piazza Leoni, nel capoluogo siciliano, è stato rinvenuto un ventilatore automatico per la respirazione. Al momento, le cause del decesso sono ancora da chiarire.