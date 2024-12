Veronasera.it - Da via Vittorio Veneto al Parco del Campagnol, la nuova ciclabile di San Martino sarà pronta a gennaio

Leggi su Veronasera.it

Sono iniziati lunedì 16 dicembre, a SanBuon Albergo, i lavori per la realizzazione della pistache collegherà viaaldel. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto diper il collegamento di quelle già esistenti in via.