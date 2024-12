Golssip.it - Concertone, Capodanno al Circo Massimo con Gabry Ponte e Pfm

La sera del 31 dicembre, per ildial, si alterneranno sul palco, la Pfm, l'Orchestraccia e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Lo rende noto il Campidoglio. Insieme a loro Mariachiara Belardo e Don Cash per "una grande festa a ingresso gratuito promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con Rds, che inizierà a partire dalle ore 21.30 e che proseguirà con il countdown di mezzanotte con Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi". Ulteriori dettagli e "altre sorprese", afferma il Campidoglio, saranno annunciati nei prossimi giorni in una conferenza stampa di presentazione dell'evento. (ANSA).