Fanpage.it - Concerto di Capodanno: al posto di Tony Effe la PFM, ma serve un nome per il pubblico giovanile

Leggi su Fanpage.it

La Premiata Forneria Marconi, gli Earth Wind and Fire e l'Orchestraccia. Questa la line up per ildi San Silvestro a Roma dopo il pasticciaccio dell'invito ritirato a. Ma il Campidoglio è ancora alla ricerca di unin grado di attrarre ungiovane.