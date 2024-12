Liberoquotidiano.it - Clamoroso al concerto de Il Volo su Canale 5: chi è stato cacciato, esplode la polemica

Leggi su Liberoquotidiano.it

La sera della vigilia di Natale, martedì 24 dicembre,5 ha trasmesso ilde Il, protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. L'evento, registrato il 31 agosto nella suggestiva cornice della Valle dei Templi ad Agrigento, èaccolto con entusiasmo dal pubblico televisivo, come dimostrato dagli ottimi dati di ascolto. Tuttavia, sui social non sono mancate le ironie: “Guardo ilde Ilcercando gente vestita a mezze maniche”, ha commentato sarcasticamente uno spettatore. La registrazione in piena estate aveva già fatto discutere mesi prima, soprattutto per la decisione di chiudere la Valle dei Templi ai turisti per due giorni. A generare ulteriori polemiche è stata l'imposizione di un dress code invernale per gli spettatori dello show dei tre tenorini, dress code richiesto per ricreare l'atmosfera natalizia nonostante il caldo estivo con temperature superiori ai 30 gradi.