Europa.today.it - Chiara Ferragni, in una vecchia foto spunta Fedez: il gesto di lei non sfugge ai follower

Leggi su Europa.today.it

Primo Natale da separati per, ormai irrimediabilmente distanti dopo la burrascosa separazione che nei prossimi mesi porterà al divorzio. I rapporti tra loro sono pressoché nulli se non fosse per i loro figli che in questi giorni di festa si divideranno tra mamma e papà.