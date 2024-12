Bresciatoday.it - Casa, rifiuti, la Cittadella dell'innovazione, i senza fissa dimora: le sfide della Loggia per il 2025

Leggi su Bresciatoday.it

L'abitare, la raccolta dei, la, le persone più fragili -e minori non accompagnati: sono queste lea cui l'amministrazione Castelletti si prepara per il. La prima cittadina ha fatto il punto degli obiettivi previsti per il.