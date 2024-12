Foggiatoday.it - Cartellate, calzoncelli e mandorle atterrate prelibatezze del Natale foggiano

Leggi su Foggiatoday.it

Quando si parla dia tavola, il capitolo dolci è senza dubbio quello più ricco di contenuti e di tradizioni. Perché se sul menu del cenone della Vigilia e del pranzo del 25 e del 26 le varianti non mancano, anche in base ai gusti dei commensali, i dolci natalizi non ammettono esclusioni né.