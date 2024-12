Arezzonotizie.it - "Carcere, sovraffollamento e poco personale", la denuncia dell'associazione Coscioni. Casucci: "Piano regionale di messa in sicurezza"

Leggi su Arezzonotizie.it

"Al 9 dicembre 2024 in Italia sono 62.283 le persone detenute a fronte di una capienza ufficiale di 51.165 posti (dati del Ministeroa Giustizia, elaborati dall’analista indipendente Marcoa Stella in una piattaforma che aggiorna costantemente i dati). Di questi, però, 4.478 posti non.