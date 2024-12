Calcionews24.com - Calciomercato Milan, decisione presa per gennaio! Chukwueze in uscita, può lasciare Milanello

Leggi su Calcionews24.com

per la finestra diin, puòello. I dettagli Nicolò Schira, noto esperto di mercato, sul proprio profilo di X ha fortino questo aggiornamento sulin. Le ultime in casa rossonera: PAROLE – «Samuelpotrebbeilcome rivelato due mesi fa. Le sue prestazioni non hanno soddisfatto .