Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, sirene per Castrovilli a gennaio: ecco quale squadra avrebbe puntato il centrocampista

Leggi su Calcionews24.com

Il calciatore biancoceleste potrebbe lasciare lagià nella sessione didiGaetanodella, sarebbe vicino a salutare la Capitale. Arrivato dalla Fiorentina in estate, il calciatore non starebbe trovando tanto spazio a seguito di diverse situazioni. Per questo secondo Alfredo Pedullà, non è da escludere una cessione imminente del classe .