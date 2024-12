Anteprima24.it - Bufera di neve blocca 10 ragazzi nel Casertano, tratti in salvo dai caschi rossi

Tempo di lettura: < 1 minutoNotte di lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta: molti gli interventi di recupero per personete dalla. Nella serata di ieri il personale del distaccamento di Piedimonte Matese è stato impegnato in due complessi interventi di recupero. In entrambi i casi si è trattato diche erano rimastiti nelle loro auto a causa dell’improvvisadiche ha coinvolto l’alto. Nel primo intervento la chiamata di soccorso è arrivata direttamente dal sistema di soccorso di un telefonino a causa della mancanza di copertura della rete e della la loro posizione in una stradina che, attraversando la montagna, porta al lago del Matese . Sei iin, anche con la cooperazione dei residenti del posto, in buone condizioni.