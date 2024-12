Inter-news.it - Brachino: «Cardinale? Starei all’occhio sul Milan prima di giudicare l’Inter!»

La tenzone fra Gerrye Giuseppe Marotta continua a far discutere. Sul botta e risposta fra il proprietario dele il presidente deldice la sua Claudio.POLEMICA – Claudio, ospite di Radio Sportiva, commenta la querelle trae Inter: «Botta e risposta-Marotta? Io dico, menomale che quest’anno c’è il, altrimenti il nostro lavoro soffrirebbe.dice che vincere è importante ma non è un obbligo, e soprattutto bisogna farlo in condizioni di sostenibilità economico. L’accusa alè un po’ campata per aria, poi non si capisce bene a chi si riferisce, se a Zhang o alstessa. Le storie dei due club negli ultimi anni sono state molto complesse dal punto di vista della proprietà e della stabilità economica, entrambe molto travagliate.