Puntomagazine.it - Benevento e Ceppaloni: avevano oltre un chilo di droga, arrestati

Leggi su Puntomagazine.it

165 grammi di hashish e 950 grammi di marijuanatorna al centro dell’attenzione nell’ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.I Carabinieri della Compagnia dihanno messo a segno un’ulteriore importante operazione che ha portato all’arresto di un 22enne del posto e un 37enne rumeno residente in, gravemente indiziati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione è scattata dopo un’intensa attività investigativa che ha consentito, ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, di eseguire una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, studente universitario, nel corso della quale hanno rinvenuto e sequestrato un consistente quantitativo di stupefacenti, occultati in vari ambienti dell’abitazione: due panetti di hashish trovati all’interno del vano sotto scale, altre dosi nel comodino della camera da letto, sequestrati anche3100 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.