BELLAFESTA | DUE SERATE SU RAI2 CON DIACO LA TOMBOLA DI ROSSELLA E TANTI OSPITI VIP

Dopo il successo nel pomeriggio, BellaMà si sdoppia in due primesue diventa, in onda giovedì 26 dicembre e giovedì 2 gennaio.Due eventi speciali insieme a Pierluigi, che metterà a confronto due generazioni, ma all’interno di famiglie celebri.Il 26 dicembre, infatti, vedremovip giocare e divertirsi aa partire da Lino Banfi e la figlia Rosanna, Simona Izzo e la nuora Cristina Congiunti, Nadia Rinaldi e la nipote Maria Isabella Marangoni.E ancora Flora Canto e la nonna Diana, Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica Amodei, si sfideranno tra di loro in prove di canto e ballo, a volte emozionanti a volte esilaranti, per intrattenere il pubblico di.Ma che Natale è senza la? E cosìErra estrarrà i numeri per far giocare le coppie familiari in gara, il cast di boomer e generazione Z di “BellaMà” in studio e tutto il pubblico in platea.