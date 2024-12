Arezzonotizie.it - Babbo Natale esiste e vive in Casentino: la storia, lunga 35 anni, di Sebastiano

Leggi su Arezzonotizie.it

in. Lui si chiamaZacchini, risiede a Porrena di Poppi e dal 1978, anno del suo matrimonio, non ha mai più tagliato né barba né capelli. Ma non è tutto. Da 35ha scelto di vestire i pdelpiù famoso del mondo, portando doni e gioia ai piccoli.