Autorità kazake, '28 i sopravvissuti al disastro aereo'

"In totale 28 persone sono rimaste ferite" nello schianto del volo da Baku a Grozny precipitato vicino ad Aktau nell'ovest del Kazakistan. Lo riferisce il dipartimento regionale del ministero della Sanità kazako in un comunicato, aggiornando un precedente bilancio deie precisando che 26 di loro sono stati trasferiti in ospedale. Dieci sono in gravi condizioni. A bordo c'erano 67 persone.