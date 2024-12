Quotidiano.net - Attacco aereo russo sull'Ucraina: missili e droni colpiscono Kharkiv, Dnipro e Kremenchuk

I media di Kiev affermano che la Russia ha lanciato stanotte un massiccioconcontro l', prendendo di mira città in tutto il Paese. Oltre che a, esplosioni sono state segnalate in particolare a. Diverse città ucraine hanno imposto blackout di emergenza durante l'. L'aeronautica militare di Kiev ha riferito che bombardieri strategici russi Tu-95 si sono alzati in volo durante la notte e che un certo numero dida crociera Kalibr erano stati lanciati dal Mar Nero. La città orientale diin particolare è stata presa di mira da almeno sette attacchistici, secondo il governatore regionale Oleh Syniehubov. I raid hanno causato incendi e danni alle infrastrutture civili, con due persone rimaste ferite e ricoverate in ospedale.