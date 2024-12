Ilpiacenza.it - Andrina non ce l'ha fatta; la Vitelaru sì: è un esempio di vita

Leggi su Ilpiacenza.it

Il verdetto non lo ha premiato, ma questo non rinnega la sua soddisfazione per il percorso. Gian Luca, piacentino e presidente della Bft Burzoni VO2 Team Pink, non è riuscito nell'intento elettorale di diventare con la sua squadra presidente del comitato regionale Fci Emilia Romagna. I 75.