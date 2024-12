Tg24.sky.it - Ancona, ragazza vola fuori da una giostra al lunapark di Natale: ferita

Ad, unadi 27 anni ètada unadel luna park allestito per le feste di. La giovane è stata portata al pronto soccorso in codice rosso. L'incidente, su cui sta facendo accertamenti la polizia locale, si sarebbe verificato per la rottura di alcuni lacci di sicurezza che dovevano tenere la passeggera a bordo dellaa forma di gabbia rotonda tonda, dentro cui ci si siede e poi si gira. La 27enne, di origine straniera, è stata letteralmente espulsa dallaappena si è messa in movimento. Il gioco è stato chiuso e posto sotto sequestro. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno aiutato la polizia locale a circoscrivere l'area del gioco che si è rotto.