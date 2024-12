Ilfattoquotidiano.it - Anche i genitori di Regeni in piazza San Pietro il giorno di Natale con uno striscione con scritto: “Verità per Giulio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dierano questa mattina inSana Roma per ascoltare il messaggio urbi et orbi di Papa Francesco. Claudio e Paola, padre e madre del ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016, si sono fatti fotografare con in mano unodedicato a loro figlio davanti al presepe allestito di fronte alla basilica. Le immagini sono state postate sui social per continuare a chiedere giustizia sul delitto rimasto tuttora impunito.Sull’omicidio diè in corso un processo davanti alla Corte d’Assise di Roma. Imputati sono alcuni cittadini egiziani: Usham Helmi, il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif, il generale Sabir Tariq e il colonnello Athar Kamel Mohamed Ibrahim. “Numerosi sono i fatti obiettivi che documentano come la situazione dei diritti civili in Egitto sia ampiamente compromessa“, hannopoche settimana i giudici, motivando il via libera all’acquisizione di una serie di verbali di testimoni egiziani sentiti sul casoe che per paura di ritorsioni non potranno essere ascoltati nel processo.