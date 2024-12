Aereo cade in Kazakistan 67 a bordo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.38 Unpasseggeri con 67 persone aè precipitato vicino all'aeroporto di Aktau, sulle rive del Mar Caspio, in. Secondo le autorità kazake ci sarebbero sei sopravvissuti allo schianto. Il volo dell'Azerbaigian Airlines era decollato da Baku, in Azerbaigian, diretto a Grozny, in Cecenia. A causare il disastro, secondo i media azeri, sarebbe stato l'impatto con uno stormo di uccelli.