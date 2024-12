Ilgiorno.it - Accerchiato da quattro persone e rapinato dell’anello in piazza Argentina

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 25 dicembre 2024 – Assalto in zonale Loreto nella notte della Vigilia.hannoun diciottenne e l'hanno minacciato per farsi dare del denaro ina Milano alle 2 della notte scorsa. Sono riusciti a rubargli un anello, ma il giovane ha chiamato subito la Polizia e una volante li ha presi subito dopo e arrestati con l’accusa di rapina aggravata. Si tratta dimarocchini di età intorno ai 20 anni. Il, che è stato strattonato e ha ricevuto qualche colpo nella breve colluttazione avuta con il quartetto, non ha avuto bisogno di cure. L’altro giorno una rapina dalla simile dinamica era andata scena in viale Sarca, nella zona di Niguarda, alla fermata di un bus. Un ventottenne dominicano era statoda un terzetto di egiziani che lo avevo colpito con una raffica di schiaffi, strappandogli la catenina.