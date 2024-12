Tpi.it - A che ora inizia Stanotte a Roma: l’orario d’inizio su Rai 1

A che orasu Rai 1A che ora, il programma di Alberto Angela in onda questa sera su Rai 1? Il viaggio nella Capitale inizierà alle ore 21,20 (circa). Quella di stasera sarà l’occasione per incontrare grandi protagonisti di oggi e di raccontare insieme a loro i tanti piani attraverso i qualiha saputo farsi amare dai suoi abitanti e dai viaggiatori di ogni tempo e luogo. È un viaggio attraverso la storia, l’arte, la musica e il cinema, che di volta in volta hanno offerto un’immagine originale di questa città dalla bellezza sfolgorante.Tanti i set notturni esplorati da Alberto Angela: Castel Sant’Angelo, la scalinata di Trinità dei Monti, il Colosseo, il Forono, il Campidoglio, il Pantheon, la Fontana di Trevi, la Galleria Borghese, La Bocca della Verità, l’isola Tiberina, il fontanone del Gianicolo, Piazza Navona, la Galleria Doria Pamphili.