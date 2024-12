Tpi.it - A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi: l’orario con Papa Francesco per Natale 2024

A che oralaetconperA che oralaet? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 per oggi – 25 dicembre– alle ore 12. Collegamento con Piazza San Pietro già qualche minuto prima.leggerà il suo messaggio di auguri natalizio, ripercorrendo anche quelle zone di guerra e che vivono momenti di grande difficoltà, in particolare ovviamente l’Ucraina e il Medio Oriente. Dopo darà appunto laet, cioè alla citta e al mondo. Appuntamento dunque da Piazza San Pietro, dalla loggia delle Benedizioni, alle ore 12 di oggi, 25 dicembre).Streaming e tvLaverrà impartita dal Pontefice oggi, 25 dicembre(giorno di), alle ore 12 in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o del digitale terrestre e 101 di Sky) e Tv2000 (canale 28).