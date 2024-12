Feedpress.me - A Betlemme Natale cupo sotto l'ombra della guerra. Tensioni in Siria, cristiani in piazza a Damasco

Leggi su Feedpress.me

celebra ill’. Isi sono riuniti nella ChiesaNatività, nella città santa, per celebrare la nascita di Gesù e per il secondo anno consecutivo, sono mancate le decorazioni festive. Diverse centinaia di persone erano presenti, anche se poche in confronto alle presenze turistiche degli anni passati, vista l’escalationfra Israele.