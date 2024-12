Palermotoday.it - Zisa, l'auto col contrassegno per i disabili parcheggiata sul marciapiede

Leggi su Palermotoday.it

Premesso che posteggia ogni pomeriggio suldi via Silvio Pellico, alla, non avrei coperto la targa se non per ragioni di privacy con l'auspicio che chi di dovere facesse rispettare il codice della strada. Insomma, anche un disabile o l'accompagnatore di un disabile (dal.