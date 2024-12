Reggiotoday.it - Vigilia di Natale: quei riti portafortuna per la notte più magica dell'anno

Ci sono usanze che resistono al tempo e quelle natalizie sono tra queste. Ma lo sapete che per la viglia dici sono deipropiziatori che porterebbero fortuna? Dagli oggetti da non regalare per non far finire una relazione, alle decorazioni giuste, senza dimenticare quelle consuetudini.