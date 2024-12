Ecodibergamo.it - «Viabilità e cantieri, chiediamo pazienza». Gli auguri della Giunta di Bergamo

Leggi su Ecodibergamo.it

IL BILANCIO. I primida sindaca per Elena Carnevali: «Un ruolo che mi appassiona». E non nasconde le difficoltà: «Il 2025 sarà impegnativo per la mobilità. Proveremo ad attivare altri parcheggi d’interscambio».