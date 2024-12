Corriereadriatico.it - Via col vento, freddo e neve. Dopo un 2024 di caldo anomalo nelle Marche arriva il Natale di una volta. Le previsioni (con allerta prorogata)

Leggi su Corriereadriatico.it

ANCONA Sarà un Bianco? Solo in collina, ma di sicuro saranno festività da trascorrere con con sciarpa e guanti, o davanti a un caminetto acceso, come non capitava da diversi.