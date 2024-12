Monzatoday.it - Vandali scatenati: lanciano la statua dell'agnellino del presepio contro il muro

Risveglio amaro per i sevesini: ihanno preso di mira il presepe allestito dal Comitato folcloristico di via Zara Barrucana distruggendo uno degli agnellinia Natività e gettando le decorazioni in mezzo alla via. Il fatto è accaduto nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 dicembre e.