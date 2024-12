Lanazione.it - Vandali al Bomber Bar. L’amarezza di Macrì

Il gesto di Luciano: il barista che apre il suo gazebo per chi ha freddo durante la notte, ma lo trova squarciato l’indomani mattina. Lucianoè un nome che molti conoscono a Colle ed anche fuori dalla città, non solo per la sua lunga esperienza come barista, ma anche per il suo impegno verso la comunità e la sua grande passione per il calcio (storica e leggendaria la partita che giocò con Maradona). Titolare, insieme alla moglie, delBar, un punto di riferimento per tutta la Valdelsa per gli appassionati di sport. Da qualche tempo Luciano ha deciso di mettere a disposizione dei più giovani il suo gazebo, situato all’esterno del bar, come rifugio nelle fredde notti invernali. "Sinceramente siamo un po’ amareggiati – afferma Luciano–. L’appello che vorrei fare è rivolto ai ragazzi ed alle ragazze: lasciamo volentieri il gazebo aperto durante la notte, perché sappiamo che la notte piove e fa freddo, però non possiamo ricevere in cambio questo trattamento.