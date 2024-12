Pordenonetoday.it - Usano il barbecue per scaldare la stanza: due intossicati

Leggi su Pordenonetoday.it

Dopo una grigliata con amici hanno pensato di utilizzare la griglia in una, come fonte di riscaldamento. Tragedia sfiorata a Pordenone, in via Dogana, dove sono rimastidue cittadini pakistani di 30 anni. Secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, una delle due persone.