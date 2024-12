Lanazione.it - Un’altra ambulanza coinvolta in un incidente: scontro con un’auto che finisce fuori strada. Ferita la conducente

Casciana Terme (Pisa), 24 dicembre 2024 – Ancora un’in unle. Siamo a Casciana Terme, in provincia di Pisa, dove nel pomeriggio di oggi, martedì 24 dicembre, c’è stato unotrae, appunto, un’. È successo intorno alle ore 16 sullaprovinciale 13. L’, in servizio per una missione ordinaria, si è scontrata per cause ancora in fase di accertamento, con. Il contratto tra i due mezzi ha causato lauscita didel veicolo che ha finito la sua corsa nel fossato che costeggia laladell’auto, ingenti i danni al veicolo, una Toyota Yaris. Livorno,si ribalta in piazza della Repubblica: quattro feriti Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa che hanno collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza i due mezzi coinvolti.