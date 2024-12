Una poltrona per due | il significato del titolo e del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

Unaper due: ildele deldelOrmai immancabile cult natalizio, anche quest’anno su Italia 1 si propone Unaper due, in originale intitolato Trading Places, la brillante commedia diretta nel 1983 dal regista John Landis, già celebre per titoli come The Blues Brothers e Un lupo mannaro americano a Londra. Pur non essendo propriamente undi Natale, dato che è ambientato in quel periodo dell’anno ilè più volte stato indicato come uno dei migliori titoli da vedere in questo periodo. A partire dal 1997 ilviene dunque trasmesso regolarmente da Italia 1 la sera della vigilia di Natale, rendendolo di fatto un classico moderno della programmazione festiva.Più che di Natale, però, si parla di soldi, di arrivismo, di disuguaglianze sociali e di diversi altri temi di questo genere.