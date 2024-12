Lanazione.it - “Una paladina della cultura”. Addio a Anna Benedetti, ideatrice della rassegna ‘Leggere per non dimenticare’

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 24 dicembre 2024 – Lutto nel mondo. È morta, 86 anni, la signora dei libri di Firenze,e coordinatrice'Leggere per non dimenticare', ciclo di appuntamenti per incontrare i maggiori scrittori italiani e stranieri e di cui lo scorso ottobre è partita la 30/a edizione. Cordoglio è stato espresso dalla sindaca di Firenze Sara Funaro e dall'assessore alladi Palazzo vecchio Giovanni Bettarini che affermano: "Firenze perde una". "Ha sempre donato la suae conoscenza con generosità a Firenze - hanno sottolineato sindaca e assessore -, la suaè stata per decenni un punto di riferimento per intellettuali, scrittori e semplici appassionati di libri. Con la sua passione e la sua competenza ha contributo a divulgare la passione per la lettura, la ricchezza del nostro patrimonio storico, artistico e letterario, quel patrimonio nel quale riconosciamo un'identità collettiva".