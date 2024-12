Bolognatoday.it - Un grosso albero è caduto in via Bonafede

Una terra in via Paganino, al quartiere Savena. Come riferisce l'emittente èTv, la pianta si è schiantata al suolo all’altezza del civico 10: fortunatamente, al momento non risultano feriti, mentre una automobile parcheggiata è stata gravemente danneggiata.