Ucraina sempre più armi di Kim alla Russia | il business con Putin ecco le prove

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – I soldati di Kim Jong-un muoiono a centinaia per lanella guerra contro l'. La Corea del Nord, però, non ha nessuna intenzione di far venire meno il proprio sostegno all''operazione militare speciale' di Vlaidmir: via mare e via treno Pyongyang spinge sulle forniture di armamenti a Mosca. Arrivanoormai più .