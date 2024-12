Ilrestodelcarlino.it - Uccisa da un malore al ristorante, venerdì l’addio a Nigra Farinelli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

COMACCHIOalle 15 nella concattedrale di Comacchio, verrà dato l’ultimo saluto a, prematuramente deceduta lo scorso 18 dicembre a causa di un. Aveva 50 anni. La scomparsa diè stata accolta con profondo dolore e cordoglio dalla comunità comacchiese che, subito, ha espresso vicinanza ai familiari per la loro perdita, avvenuta in una serata che doveva essere di allegria e spensieratezza e si è, purtroppo, tramutata in tragedia. La cinquantenne, infatti, si trovava a una cena con le proprie amiche alla Locanda del Delta quando, improvvisamente, è stata colpita da unche le ha fatto perdere conoscenza. Subito era stato richiesto l’intervento del ‘118’ e, in attesa del loro arrivo, una istruttrice di danza formata al primo soccorso che si trovava in sala aveva cominciato a praticarle il massaggio cardiaco.