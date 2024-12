Europa.today.it - Ubriaca e drogata travolge con l'auto un minore, scappa e va a far serata con gli amici

I carabinieri della compagnia di Alba (Cuneo) hanno denunciato una donna di 31 anni per fuga in incidente stradale con danni alle persone, omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale, guida in stato di ebbrezza e lesioni personali colpose. Il tasso alcolemico riscontrato era.